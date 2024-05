Omicidio a Pavia, cadavere di un 36enne ritrovato in strada

La vittima era ospite da tempo a casa dell'amico che lo avrebbe ucciso in seguito ad una lite scoppiata in casa questa mattina presto. L'assassino avrebbe confessato tutto ai carabinieri

Probabilmente una violenta lite sfociata in tragedia. E’ accaduto questa mattina presto a Pavia. Un uomo ha ucciso un amico di 36 anni a casa, poi ha trascinato il cadavere in strada. Lo scrive La provincia pavese . A dare l’allarme alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri. L’uomo avrebbe confessato l’omicidio. Il corpo della vittima è stato trasportato all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia dove sarà effettuata l'identificazione.

La vittima viveva a casa dell’amico che lo avrebbe ucciso

L’omicidio è avvenuto intorno alle 6 di mattina in una palazzina in via Cremona, zona periferica di Pavia. La vittima era ospite da tempo a casa dell’amico che lo avrebbe ucciso all’interno dell’appartamento, per poi trascinare il cadavere sul marciapiede della strada di fronte. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita per terra. E’ scattato subito l’allarme. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il proprietario di casa sul luogo del delitto.