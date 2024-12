Violenza a scuola, Giannelli: "Inasprire sanzioni contro aggressori"

"È triste dovere organizzare una giornata per parlare della violenza ai danni del personale scolastico. Si tratta di azioni criminali così come avviene nei confronti degli operatori sanitari: dobbiamo reagire". È quanto afferma, in collegamento con Sky TG24, il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli (L'INTERVISTA), parlando in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. "Dal punto di vista legislativo noi abbiamo condiviso i recenti provvedimenti di inasprimento delle sanzioni contro chi aggredisce i sanitari, come l'arresto in flagranza - ha aggiunto -. E dato che riteniamo che il personale scolastico ha pari dignità chiediamo che questo venga fatto anche nei confronti di chi aggredisce i nostri colleghi come avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Napoli".