La cabina di regia Cts-ministero della Salute ha approvato lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ordinanza con cui si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area arancione per la regione Abruzzo. L'ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre

Covid, report settimanale Iss: Rt in Italia scende a 0,82, 5 regioni a rischio alto