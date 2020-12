Il Tar regionale ha sospeso l'ordinanza del governatore, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l’area arancione, determinando così il ritorno in aera rossa per un solo giorno. L'Abruzzo, infatti, già da domenica 13 dicembre, secondo quanto stabilito dal ministro Speranza, tornerà arancione. Fonti di governo: "È Marsilio che non ha rispettato le regole". Boccia: "Tar ha ripristinato tutela massima salute"

L'Abruzzo torna momentaneamente in fascia rossa, per poi ridiventare arancione dal 13 dicembre. E il presidente della regione, Marco Marsilio, protesta per il doppio cambio di fascia di rischio in due giorni. Dal punto di vista epidemiologico, e seguendo le misure in vigore, l'Abruzzo andrà in area arancione a partire da domenica, con ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Intanto, però, il Tar regionale, l'11 dicembre, ha deciso di sospendere l'ordinanza di Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l'area arancione. Questo determina quindi il ritorno dell'Abruzzo in area rossa proprio fino all'entrata in vigore dell'ordinanza di Speranza che avrà effetto dal 13 dicembre.

Marsilio: "Capolavoro di burocrazia" "La pervicace azione del governo produce come risultato l'insensato e schizofrenico ritorno in zona rossa, per un giorno, di una regione che da due settimane mostra valori stabilmente arancioni", è il commento del governatore Marsilio. "Pochi minuti dopo la pubblicazione della sentenza del Tar, ho ricevuto la telefonata del ministro Speranza che mi trasmette il testo dell'ordinanza, alla sua firma questa sera, che riconosce l'Abruzzo in zona arancione. A partire da domenica. Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini", ha aggiunto.