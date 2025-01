Ricercato per truffa da 4 milioni in Russia, arrestato a Roma

Era ricercato da più di due anni l'uomo fermato in un hotel dalla Polizia di Stato a Roma: ora deve scontare una pena di 10 anni di reclusione. Il mandato di arresto era stato emesso da Mosca a fine 2022 per un raggiro messo a segno tra il maggio 2018 e il dicembre del 2021

Era ricercato da oltre due anni per una truffa da 4 milioni di euro il 37enne russo arrestato dalla polizia a Roma: ora deve scontare una pena di 10 anni di reclusione. A stanarlo - grazie ad un alert 'alloggiati' scattato in un noto hotel del centro storico - sono stati gli investigatori del I Distretto Trevi Campo-Marzio che hanno accertato come l'uomo fosse gravato da un mandato di arresto emesso, ai fini dell'estradizione, dalle autorità di Mosca a fine 2022 per un raggiro a una società di leasing messo a segno tra il maggio 2018 e il dicembre del 2021.

La ricostruzione della truffa

L'uomo, in qualità di vice amministratore delegato di una società, avrebbe firmato un contratto per l'acquisto di veicoli di proprietà di un'altra società di leasing per un valore di circa 4 milioni di euro. Secondo i termini di tale contratto, dopo la vendita dei veicoli, sarebbe stato obbligato a pagare la società di leasing in quanto i veicoli rappresentavano la garanzia del rimborso del debito con il locatore. Ma i fondi ricevuti dalla vendita dei veicoli non sono mai stati trasferiti alla società di leasing e sono stati invece sottratti per esigenze personali dell'uomo.