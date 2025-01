Neonata rapita e ritrovata a Cosenza, cosa è successo: ricostruzione

Introduzione

In una clinica nel centro della città calabrese, una bimba di appena un giorno di vita è stata portata via ieri pomeriggio da una donna ed un uomo. Qualche ora dopo la polizia ha ritrovato la piccola in casa della coppia, marito e moglie, sottoposti a fermo. La bambina sta bene. La sua sequestratrice aveva simulato una gravidanza per 9 mesi e ha vestito la neonata con abiti da maschietto. Ecco cosa sappiamo.