Neonata rapita e ritrovata, la mamma: "Sta bene, grazie a tutti"

Da quanto è emerso, la donna - che insieme al marito aveva portato via la piccola - avrebbe simulato una gravidanza per nove mesi e poi avrebbe raccontato ai familiari di aver partorito un maschietto

Hanno simulato una gravidanza per nove mesi e poi hanno finto di aver dato alla luce un maschietto. Sono i particolari emersi dall'arresto della coppia che ha sequestrato una neonata all'interno della clinica "Sacro Cuore" a Cosenza. Rosa Vespa, 51enne di Cosenza, è stata arrestata dopo le 22 di ieri sera assieme al marito Aqua Moses, 43enne di origini senegalesi, dai poliziotti della Questura di Cosenza.

Le indagini

I due sono stati portati in Questura, sentiti dal pm di turno Antonio Bruno Tridico e poi portati in carcere. Da quanto è emerso, quando gli agenti della Mobile sono arrivati nella loro abitazione a Castrolibero e hanno trovato l'appartamento tutto allestito con gli addobbi utilizzati per la nascita di un bambino. Anche la piccola (che era stata portata via con una tutina rosa) quando è stata ritrovata dai poliziotti indossava una tuta da maschietto.

Dal racconto fatto agli inquirenti sono emersi particolari sull'ossessione di avere un figlio e sulla finta gravidanza che sarebbe stata progettata nei minimi dettagli. In tarda serata, i proprietari della clinica hanno precisato che la donna arrestata è entrata in clinica nell'orario previsto per le visite al pubblico e che la clinica non può chiedere i documenti a tutti i visitatori. Fondamentali per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della clinica che hanno consentito di individuare subito l'identità della donna e di riuscire a rintracciare la coppia che aveva rapito la piccola.

Il messaggio dei genitori

"Siamo una mamma e un papà che ieri sono morti e rinati". Sono le parole piene di commozione della mamma della piccola Sofia. "Mi state scrivendo in migliaia, da ogni parte dell'Italia - ha scritto la mamma su Facebook qualche ora fa postando una foto della piccola con il fratellino - vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco. Questa è la nostra famiglia che ieri sera si stava sgretolando in mille pezzi. Le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro eccezionale, mentre io avevo perso le speranze. Un'intera città, anzi Regione, si è bloccata per cercare la nostra bambina. Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene. Grazie a tutti. Vorrei abbracciare tutti. Una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti".