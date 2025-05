Meteo, a maggio maltempo e piogge frequenti: le previsioni

Introduzione

Dopo l’anticipo di estate vissuto nei primissimi giorni di maggio, con i primi 30 gradi dell'anno registrati, la circolazione atmosferica in sede mediterranea è destinata a cambiare radicalmente in favore di una struttura di bassa pressione, associata ad aria più temperata. La colpa sarebbe di un campo di alta pressione dalle Azzorre che si è instaurato verso il Mare di Norvegia fino al Mare di Barents e alla Russia settentrionale e di una formazione ciclonica sul Mediterraneo che potrebbe persistere sull'Italia per settimane. Secondo i meteorologi, il maltempo potrebbe persistere sull'Italia ancora per diverso tempo, alternando piogge a ondate momentanee di calore. Le temperature sono destinate gradualmente a diminuire: il calo sarà più marcato a inizio settimana al Centro-Nord e sulla Sardegna dove si porteranno anche al di sotto della norma.