Covid, le ipotesi sulle possibili deroghe agli spostamenti

5/13 ©Ansa

Il divieto è ritenuto un paradosso se si considera che gli agriturismi sono "spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto". Per Campagna Amica queste strutture sono i luoghi più sicuri perché è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche