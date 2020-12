Il ministro per gli Affari Regionali: "Siamo ancora nella fase critica e senza comportamenti rigorosi la terza ondata sarebbe abbastanza certa". Poi annuncia di aver convocato per il pomeriggio di oggi un vertice Governo-Regioni sui vaccini

"Se vogliono rimuovere i vincoli" agli spostamenti in "tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi, se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il parlamento ha i mezzi per farlo". Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia è tornato a ribadire a Sky TG24, a margine di un incontro ad Andria sul contrasto al Covid, il no all'allentamento delle misure previste per Natale e Capodanno (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).