1/20 ©Ansa

Un hub per la distribuzione dei vaccini in ogni regione, oltre 28 milioni di dosi a disposizione entro la fine di marzo, un'indagine sierologica per valutare qualità e durata della risposta del vaccino sulla popolazione, un'applicazione per consentire di prenotare e velocizzare i vaccini. Il piano italiano in vista dell'arrivo del vaccino contro il coronavirus a gennaio sta prendendo forma in attesa dell'ok definitivo dell'Agenzia Europea del Farmaco

Coronavirus, dal primo contagio alla pandemia: le tappe