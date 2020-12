Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Natale, Conte studia deroghe Comuni

Spunta l'ipotesi di un decreto ad hoc per stabilire alcune deroghe agli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno. Il premier Giuseppe Conte, impegnato a Bruxelles nel Consiglio europeo, non avrebbe ancora preso una decisione. Ieri sera ha sentito al telefono anche il leader della Lega Matteo Salvini e al ritorno a Roma potrebbe confrontarsi con i capi delegazione, anche alla luce delle divergenze emerse tra i partiti di maggioranza. L'orientamento, a quanto emerge da fonti di governo, sarebbe però quello di allargare le maglie del decreto approvato il 2 dicembre dal Consiglio dei ministri e stabilire deroghe al blocco agli spostamenti, soprattutto per venire incontro alle difficoltà di chi abita nei Comuni più piccoli.