Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Lotteria degli scontrini, come funziona per gli acquisti in farmacia

Dal 1° gennaio 2021 il governo proverà a dare una spallata agli acquisti in nero, incentivando i cittadini a tentare la fortuna con la lotteria degli scontrini. La novità, in discussione in questi giorni, è che la lotteria preveda premi solo per le spese fatte con bancomat o carta di credito. Per partecipare alle estrazioni saranno valide anche le spese effettuate in farmacia, ma a una condizione: quelle con il sistema della tessera sanitaria non saranno detraibili.