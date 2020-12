Covid Germania, media: Merkel vuole lockdown duro da mercoledì

Angela Merkel vorrebbe introdurre il lockdown duro in Germania, con la chiusura di scuole, asili e negozi, già a partire dal 16 dicembre, cioè mercoledì prossimo. L’indiscrezione è stata riportata dal sito della Bild, in vista del vertice di domenica previsto fra la cancelliera e i governatori dei Laender. Stando a quanto scrivono diversi media, la decisione fondamentale sarebbe già stata presa: secondo Business Insider, le misure potrebbero scattare al più tardi il 16. In un discorso tenuto al Bundestag nei giorni scorsi, Angela Merkel ha già annunciato di essere favorevole al lockdown. Il presidente bavarese Markus Soeder ha detto alla Bild am Sonntag: "Dobbiamo adottare le misure prima della metà della prossima settimana" (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).