Covid Germania: nuovo lockdown in Sassonia, chiusi scuole e negozi

Da lunedì prossimo saranno chiuse le scuole, gli asili infantili e i negozi nel Land, per tentare di far calare il numero dei contagi. Intanto il bilancio dei casi in tutto il Paese ha superato la soglia degli 1,2 milioni. Angela Merkel starebbe pensando, secondo la Bild, a un piano che prevede vacanze di Natale più lunghe, e negozi chiusi, subito dopo il 27 dicembre

Il Land della Sassonia, in Germania, torna al lockdown: da lunedì prossimo saranno chiuse le scuole, gli asili infantili e i negozi, per tentare di far calare il numero dei contagi. Intanto il bilancio dei casi di coronavirus nel Paese ha superato la soglia degli 1,2 milioni. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University: secondo l'università statunitense ad oggi nel Paese sono stati registrati 1.200.006 contagi, inclusi 19.434 decessi. Dall'inizio della pandemia in Germania sono guarite 888.701 persone (COVID: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).