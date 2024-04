Russia, arrestato l'ex campione del mondo di scacchi Garry Kasparov

Lo scacchista e cofondatore del Free Russia Forum è accusato di creare una "comunità terroristica", di finanziare "attività terroristiche" e di aver pubblicamente incitato al terrorismo. Kasparov, fuggito dalla Russia nel 2013, vive a New York

Il tribunale cittadino di Syktyvkar, in Russia, ha arrestato in contumacia il campione mondiale di scacchi e cofondatore del Free Russia Forum (Frf), Garry Kasparov, insieme a diversi altri attivisti, con l'accusa di creare una "comunità terroristica", di finanziare "attività terroristiche" e di aver pubblicamente incitato al terrorismo. Lo riportano media russi e ucraini.

Fuggito dalla Russia nel 2013

Sono stati arrestati anche l'attivista Yevgeniya Chirikova, l'ex direttore esecutivo del movimento di solidarietà russo Ivan Tyutrin e l'ex deputato Gennady Gudkov. Un procedimento penale è stato avviato nella Repubblica dei Komi, secondo fonti del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). Kasparov, 61 anni, campione del mondo di scacchi dal 1985 al 2000, era fuggito dalla Russia nel 2013 e attualmente vive a New York. Ha co-fondato l'Frf insieme all'attivista Ivan Tyutrin nel 2016. Il Forum si propone come un'alternativa intellettuale all'attuale regime politico in Russia. All'inizio di quest'anno Kasparov è stato aggiunto da Mosca a una lista di "terroristi ed estremisti".