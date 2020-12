9/16 ©Fotogramma

Prosegue in molte città d'Italia, tra cui Firenze, la mobilitazione di studenti e docenti del comitato 'Priorità alla scuola' per chiedere la riapertura degli istituti scolastici. Venerdì, nel capoluogo toscano, alcuni gruppi di studenti si sono riuniti di fronte ai licei fiorentini Castelnuovo e Michelangelo (via della Colonna) e Galileo (via Martelli) per seguire insieme la didattica a distanza, mentre due insegnanti del liceo Machiavelli hanno organizzato una lezione in presenza in piazza Santo Spirito