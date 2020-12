1/31

È sotto il 10%, per il secondo giorno consecutivo, la percentuale tra positivi e tamponi analizzati per il Covid-19. Infatti, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute dell'11 dicembre, in Italia ci sono 18.727 nuovi positivi al virus, a fronte di 190.416 tamponi. La percentuale scende così al 9,8%

IL BOLLETTINO DELL'11 DICEMBRE