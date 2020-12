Val d'Aosta arancione, ma apre a ciaspolate. Scialpinismo con guida

La regione non è ancora gialla, ma una nuova ordinanza del Presidente Lavevaz consente di praticare alcune attività all'aria aperta. Dal 16 dicembre via libera alla riapertura di bar e ristoranti fino alle 18

La Valle d'Aosta è ancora in zona arancione, ma un'ordinanza del presidente Lavevaz apre, dal 12 dicembre, alla possibilità della pratica di alcune attività all'aperto. La "pratica dello sci di alpinismo, al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, le escursioni con le ciaspole su sentieri e percorsi tracciati si svolgono anche nei comuni vicini a quello di residenza, domicilio o abitazione e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento", si legge nel documento (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - IL REPORT ISS - LE REGIONI CHE CAMBIANO COLORE).