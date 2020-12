Covid, New York verso shutdown. Uk: Londra zona rossa da mercoledì

Nel mondo prosegue la pandemia di coronavirus. Negli Stati Uniti al via la campagna di vaccinazione. Il sindaco di New York De Blasio avverte: la città si prepari a shutdown totale. In Europa invece preoccupa la situazione in Uk: dal 16 dicembre la capitale entra in zona rossa. Lo stesso giorno in Germania partono nuove restrizioni. In Olanda scatta un lockdown di 5 settimane. La Spagna annuncia: vaccinazione al via dal 4-5 gennaio