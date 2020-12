Covid Germania, lockdown quasi totale dal 16 dicembre al 10 gennaio

Accordo tra Merkel e i 16 Stati federati. Da mercoledì chiudono scuole, asili e negozi non essenziali. La cancelliera: “C’è un urgente bisogno di agire”. E ammette che le misure introdotte a novembre “non sono riuscite a ridurre in modo significativo le nuove infezioni”

Torna il lockdown quasi totale in Germania. La cancelliera Angela Merkel ha annunciato, dopo un vertice con i rappresentanti dei Laender, gli Stati federati, l'introduzione di misure ancor più restrittive per contrastare la diffusione del Covid-19 dal 16 dicembre al 10 gennaio. Nell’ultimo aggiornamento, l'Istituto Robert Koch ha registrato 20.200 nuovi contagiati e 321 decessi. Dall’inizio della pandemia secondo i dati dell’università Johns Hopkins sono stati 21.921 morti e 1.336.101 i casi totali in Germania (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Da mercoledì chiudono scuole e asili nido, saloni di bellezza, tatuaggi e parrucchieri, come pure tutti i negozi non essenziali, fatta eccezione per farmacie, alimentari e banche. Ai datori di lavoro viene chiesto di mettere i dipendenti in smart working o di interrompere le proprie attività. Bando anche al consumo di alcolici in luoghi pubblici e alla vendita di fuochi di artificio prima del Capodanno. Gli incontri privati rimarranno limitati a non oltre cinque persone da due diversi nuclei familiari. Sarà invece possibile la celebrazione delle messe religiose: a condizione che si rispettino le distanze di 1,5 metri in chiesa, e che non si canti.



Merkel: "Precedenti misure non hanno ridotto casi"

"C'è un urgente bisogno di agire", ha detto Angela Merkel in conferenza stampa dopo l'ok dei 16 Laender, ammettendo che le misure introdotte a novembre "non sono riuscite a ridurre in modo significativo il numero di nuove infezioni". "Lo scenario di Bergamo è più vicino di quanto si creda. Per impedire che questo accada anche in Germania, bisogna agire in modo conseguente", ha affermato il presidente della Baviera, Markus Soeder. "La situazione è fuori controllo", ha aggiunto il politico, dopo i 30mila contagi e i quasi 600 morti in 24 ore, registrati due giorni fa.