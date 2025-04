Guatemala, scoperto tempio dedicato ai sacrifici umani

“I resti di tre bambini di età non superiore ai 4 anni sono stati trovati su tre lati dell'altare”. Secondo gli archeologi l'altare sarebbe stato usato principalmente per i più giovani

Ritrovato nella giungla del Guatemala un antico altare che pare venisse usato per sacrifici, “soprattutto di bambini”, dicono gli archeologi. Il Ministero della Cultura e dello Sport del Guatemala ha annunciato questa settimana che si tratta di un altare della cultura di Teotihuacan, il cuore preispanico di quello che divenne il Messico. Il plesso è stato scoperto nel Parco Nazionale di Tikal in Guatemala, il centro della cultura Maya, a dimostrazione dell'interazione tra le due società.

L'importanza storica del ritrovamento

Molto più a nord, appena fuori dall'attuale Città del Messico, Teotihuacan è nota soprattutto per i suoi due templi gemelli del Sole e della Luna. Lorena Paiz, l'archeologa che ha guidato la scoperta, ha detto ad Associated Press che si ritiene che l'altare di Teotihuacan fosse usato per i sacrifici: “I resti di tre bambini di età non superiore ai 4 anni sono stati trovati su tre lati dell'altare”. Paiz ha poi illustrato la struttura che caratterizzava le abitazioni dell’epoca: “I complessi residenziali di Teotihuacan erano case con stanze e al centro altari; è così che si presenta la residenza ritrovata, con un altare con la figura che rappresenta la Dea della Tempesta”. Un ritrovamento che ha richiesto quasi due anni di studio e ricerca. Edwin Román, che dirige il South Tikal Archaeological Project all'interno del parco, ha dichiarato che la scoperta risulta fondamentale in quanto dimostra l'interazione sociopolitica e culturale tra i Maya di Tikal e l'élite di Teotihuacan tra il 300 e il 500 d.C.