Covid Germania, Merkel: "Possibile che ci sia vaccino prima di Natale"

La Germania preme perché vi sia un accordo europeo sulla stagione sciistica, che secondo Merkel non dovrebbe partire. "Alla luce della posizione austriaca è chiaro che non sarà facile, ma noi ci proveremo", ha detto la cancelliera tedesca. Proprio su questo tema, il ministro presidente della Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff ieri ha rivelato che il semi-lockdown vigente in Germania sarà prolungato fino al 20 dicembre. La Germania sta anche spingendo perché l'Ue vieti le vacanze sciistiche fino al 10 gennaio. Merkel ha chiarito di voler tentare un accordo con i vicini europei a riguardo, aggiungendo che non sarà facile.

Merkel: per festività Natale ok a incontri 10 persone

Sempre ieri Merkel ha spiegato che per le festività di Natale il divieto di contatto in Germania verrà ammorbidito e si consentiranno incontri fino a 10 persone. "Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine", ha ribadito. Il divieto di contatto viene invece inasprito per le prossime settimane: non saranno possibili incontri oltre le cinque persone di due nuclei abitativi escludendo i ragazzi sotto i 14 anni. Il divieto di contatto, allargato fino a dieci persone, varrà dal 23 dicembre fino all'1 gennaio, e includerà quindi anche la notte di San Silvestro. Le scuole e gli asili infantili resteranno aperte, in linea col principio di garantire il diritto all'istruzione e non penalizzare l'infanzia. Nelle zone che superano i 200 contagi su 100mila abitanti viene consigliato il ricorso alle lezioni a classi alternate. Le misure a scuola restano comunque materia dei Laender, che decideranno in base alla situazione. Questo vale anche per l'uso della mascherina in classe, che nelle zone maggiormente a rischio viene consigliata a partire dalla settima. Le vacanze di Natale inizieranno in molti Laender con anticipo, già il 19 dicembre. Merkel e i governatori hanno poi fatto appello ai datori di lavoro, affinché consentano lo smart working a chi lo richieda. Il semi-lockdown prevede anche per le prossime settimane la chiusura di ristoranti, bar, teatri, musei, sale da concerto, centri sportivi.