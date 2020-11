Il ministro della Salute, durante la trasmissione Di Martedì, spiega che per contenere il contagio occorrerà anche limitare gli spostamenti non necessari fra Regioni durante il periodo natalizio. E sugli impianti sciistici precisa: "Il punto è evitare le tantissime aggregazioni che possono svilupparsi e i tanti trasferimenti di persone che vanno in vacanza nelle località sciistiche"

Per il Natale 2020, il primo dell’era Covid-19, i posti a tavola vanno "limitati agli affetti più stretti. Nelle prossime ore ragioneremo su questo. Il 25 novembre è prevista una riunione su questo tema”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione Di Martedì. Per contenere il contagio, occorrerà anche evitare ogni spostamento non necessario fra regioni: “In questo momento sono consentiti solo spostamenti da zona gialla a zona gialla. Vedremo l'evoluzione epidemiologica delle prossime settimane", ha osservato. Mentre sulla ripartenza delle scuole, il ministro ha assicurato: "Faremo il possibile per riaprirle a dicembre” (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL COVID - I NUMERI DEL CONTAGIO IN ITALIA).

Sugli istituti scolastici Speranza ha precisato: "Dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo". "Valutazioni in questo senso - ha concluso - sono previste nei prossimi giorni". Sull'andamento dei contagi, il ministro ha evidenziato che l'indice di contagiosità è attualmente pari a 1,2 e sta continuando a scendere: "È un segnale che va nella direzione giusta". "Due settimane fa era 1,7, poi 1,4 ora è poco meno di 1,2 e sta ancora scendendo. Questo significa - ha rilevato - che le misure che abbiamo adottato iniziano a dare i loro effetti e che dobbiamo continuare a insistere su questa strada perché la curva è piegabile, lo abbiamo già visto in marzo".