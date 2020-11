Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Oggi vertice con Speranza sul tema pranzi-cene di Natale. Il coprifuoco alle 22 vale anche per le messe, avverte il ministro affermando però che si faranno valutazioni sulla base dei dati epidemiologici dei prossimi giorni. Sul fronte della scuola, riportare tutti gli studenti in classe il 9 dicembre: è l'ipotesi del Governo per la quale premerebbero M5s e Iv e che potrebbe arrivare al vertice dei capi delegazione di maggioranza in programma oggi. Il tema è anche al centro di una riunione convocata sempre per oggi dal ministro Azzolina coi sindaci della città metropolitane. Nuova fumata nera per la nomina del commissario alla Sanità in Calabria: dopo una lunga discussione nel Governo, il Cdm si è concluso nella notte senza alcuna designazione.