7/15 ©Ansa

LE FILE PER I TAMPONI DRIVE-IN - Ancora tra fine settembre e inizio ottobre, sono sempre più lunghe le file per i tamponi drive-in. Da Nord a Sud, il sistema, diverso in ogni zona d'Italia, sembra in sofferenza: chi si deve sottoporre al test passa ore in coda e deve aspettare giorni per avere il risultato. Tra le regioni più in difficoltà Lazio e Campania, con file fuori dalle strutture che arrivano anche a 10-12 ore