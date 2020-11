10/14 ©Ansa

In Campania, da mercoledì 25, secondo l'ordinanza n. 92 firmata dal governatore Vincenzo De Luca, è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, nonché per la prima classe delle scuole primarie. Ma la stessa ordinanza consente anche ai sindaci di disporre la non apertura delle scuole in presenza, in relazione alle verifiche epidemiologiche nel proprio Comune