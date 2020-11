9/11 ©Ansa

Mentre sulla possibilità di spostarsi durante il periodo natalizio, Rezza ha spiegato: "Non posso negare la mia preoccupazione, certamente spostamenti illimitati per Natale e aggregazioni rappresentano un rischio per la diffusione dell'infezione. Poi vedremo quali saranno le decisioni per il prossimo mese"