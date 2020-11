Covid-19, von der Leyen: “Domani contratto con Moderna per i vaccini”

"Sono lieta di annunciare che domani approveremo un nuovo contratto con Moderna" per la fornitura di vaccini contro il Covid-19 ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA ). Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Von der Leyen: “Vaccini possono aiutarci a porre fine alla pandemia”

L’accordo sarà formalmente approvato nella giornata di domani, 25 novembre.

Si tratta del sesto contratto per la fornitura di vaccini in Europa annunciato dalla Commissione Ue. "Stiamo costruendo uno dei più completi portafogli di vaccini per il Covid-19 al mondo", ha aggiunto von der Leyen, sottolineando che "vaccini sicuri ed efficaci possono aiutarci a porre fine alla pandemia”.

Ippolito: “Forse 11 dicembre ok da Fda a vaccino Moderna”

Secondo quanto comunicato dal direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, l’11 dicembre, giorno in cui è fissata la riunione del comitato vaccini Fda, potrebbe arrivare l’ok da parte dell'ente regolatorio per i farmaci statunitense per l’autorizzazione all’immissione in commercio del candidato vaccino messo a punto da Moderna.

Se ci sarà l'approvazione, "dal giorno successivo, e cioè dal 12 dicembre potrà essere avviata la macchina per il piano di vaccinazione in Usa”, precisa Ippolito.

Covid, vaccino Moderna costerà ai governi da 21 a 31 euro a dose

Quanto costerà ai governi una dose di vaccino? Secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, in un'intervista al Welt am Sonntag, la società statunitense di biotecnologie venderà ai governi il suo vaccino anti Covid-19 a un prezzo compreso tra i 25 e i 37 dollari, ovvero tra i 21 e i 31 euro, per dose. Il costo della fornitura varierà in base al numero di dosi acquistate. Moderna prevede di produrre circa 20 milioni di dosi entro la fine del 2020, delle quali una "piccola parte" sarà disponibile in Europa una volta conclusa l'intesa con Bruxelles.