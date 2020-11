Covid, vaccino Moderna costerà ai governi da 21 a 31 euro a dose

L'amministratore delegato Stephane Bancel rivela il possibile prezzo. E spiega che varierà a seconda del numero di dosi acquistate. In dirittura d'arrivo l'accordo con la Comissione europea

Moderna farà pagare ai governi il suo vaccino anti Covid, risultato efficace al 94,5%, un prezzo tra i 25 e i 37 dollari, ovvero tra i 21 e i 31 euro, per dose. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, in un'intervista al Welt am Sonntag. Il prezzo, che varierà a seconda del numero di dosi acquistate, è "ragionevole" a giudizio di Bancel, considerando quanto costi alla sanità pubblica il trattamento dei pazienti Covid.