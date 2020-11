1/11 ©Ansa

Il vaccino contro il coronavirus di Moderna e quello di Pfizer sono i più vicini alla fase di approvazione. Intanto Astra Zeneca ha avviato in anticipo la produzione a Melbourne di milioni di dosi del suo vaccino, anche questo agli stadi finali. La terapia di Astrazeneca-Università di Oxford deve essere ancora approvata dalla Therapeutic Goods Administration per il suo uso in Australia. In ogni caso,tra i tre farmaci, ci sono alcune differenze

Covid, a che punto sono i vaccini nel mondo