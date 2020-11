3/23 ©Getty

Uno dei vaccini anti-Covid più promettenti sembra essere quello sviluppato congiuntamente dalla Pfizer (con sede a New York) e BioNTech (con sede in Germania). Il 9 novembre è stato annunciato che è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. La BioNTech ha annunciato in una pubblicazione di voler chiedere l'autorizzazione per la produzione, insieme alla stessa Pfizer, la settimana prossima all'ente FDA americano

L'annuncio di Pfizer sul vaccino