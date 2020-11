3/10 ©Fotogramma

Lo studio è stato condotto in collaborazione col National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Moderna intende ora presentare una richiesta d'autorizzazione all'uso per emergenza (Emergency Use Authorization, EUA) alla FDA statunitense nelle prossime settimane. L'EUA si dovrebbe basare sull'analisi finale di 151 casi e su un follow-up mediano di oltre 2 mesi

Inizia la fase 3 della sperimentazione del vaccino di Janssen