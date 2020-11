Covid-19, inizia la fase 3 del vaccino di Janssen

Un altro vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) si unisce a quelli attualmente in fase 3. Si tratta del candidato della Janssen, la società farmaceutica che fa capo alla multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson. Tra i vaccini sviluppati in Gran Bretagna è il terzo a raggiungere questo passaggio della sperimentazione: i primi due sono stati quelli messi a punto dall’Università di Oxford (in collaborazione con AstraZeneca e l’italiana Irbm di Pomezia) e da Novavax. Matt Hancock, il ministro della Salute britannico, ha spiegato che la fase 3 della soluzione di Janssen inizierà oggi, lunedì 16 novembre, e coinvolgerà 7000 volontari nel Regno Unito e 23.000 in altri Paesi. Parlando con SkyNews, Saul Faust, il direttore del laboratorio di Southampton che coordina il progetto di ricerca, ha spiegato che si tratta di un modello di vaccino “molto simile a quello di Oxford/AstraZeneca”.