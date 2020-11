Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 16 novembre

I dati del ministero della Salute registrano 33.979 nuovi casi di coronavirus su 195.275 tamponi analizzati. I decessi in 24 ore sono 546. I ricoveri ordinari aumentano di 649 (ora 32.047) e quelli in terapia intensiva di 116 (ora 3.422). Il rapporto positivi/test sale al 17,4% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Secondo una ricerca dell'Istituto tumori di Milano, il virus sarebbe già stato presente in Italia a settembre 2019 . Ma Galli: "Difficile sia così vecchio nell'uomo". L'Abruzzo pensa a un lockdown generalizzato , in Basilicata scuole chiuse fino al 3 dicembre. Intanto, da oggi è in vigore l'ordinanza che inserisce Campania e Toscana in zona rossa, ed Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche in zona arancione. Domani, 16 novembre, la legge di Bilancio dovrebbe tornare sul tavolo del Cdm.