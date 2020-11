Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 16 novembre

Nelle ultime 24 ore sono 27.354 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 33.979 . Sono però di meno i tamponi effettuati: 152.663 contro i 195.275 del giorno prima. La percentuale di positivi è al 17,9%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 novembre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE ). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.492 (+70).

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.205.881. Le vittime, in totale, sono 45.733, con 504 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, nel'ultimo giorno sono 21.554, per un totale di 442.364. I ricoverati con sintomi sono 32.536 (+489). Sono invece 681.756 le persone in isolamento domiciliare (+4.735). I tamponi sono in tutto 19.031.049, in aumento di 152.663 rispetto al 15 novembre. I casi testati sono finora 11.505.254, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente Covid. Anche la Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso Covid.