4/9 ©Ansa

"Dopo 14 ore di lavoro consecutive per trasferire pazienti, organizzare e aprire un altro reparto Covid, i pazienti iniziano ad arrivare uno dopo l’altro. Lui è un infermiere che come me si è ammalato di Covid a marzo mentre ci prendevamo cura di molti pazienti che arrivavano in reparto e non respiravano. Lui è l’immagine di tanti infermieri che stanno rivivendo lo stesso film di marzo”. Così, su Fb, Antonio Gramegna, coordinatore infermieristico delle Malattie infettive del Sant’Orsola (Bologna), descrive la foto in cui compare un suo collega, dopo il turno

IL POST SU FACEBOOK