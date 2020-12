3/5

"Mi sento benissimo”, ha detto Maria Rosaria Capobianchi, direttore laboratorio di virologia dello Spallanzani prima vaccinata in Italia, che partecipò a diagnosticare la prima infezione di Covid-19. “Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in questa scelta credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione” (foto dall'account Twitter del ministro Speranza)

Covid, la prima vaccinata d'Italia: "Mi sento benissimo"