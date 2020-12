Covid, Domenico Arcuri: "Per immunità di gregge serve 80% vaccinati"

È partita la campagna vaccinale in Italia e il commissario straordinario, all'ospedale Spallanzani di Roma dove sono state effettuate le prime vaccinazioni, ha espresso soddisfazione, ma invita alla cautela. "La strada è ancora lunga, ci vuole prudenza", ha detto Condividi:

"Oggi è una giornata emozionante, in tutti i Paese Ue parte la campagna vaccinale". Con queste parole il commissario straordinario Domenico Arcuri ha espresso soddisfazione per l'inizio delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia, ma ha anche avvisato sul mantenere alta l'attenzione. "La strada è ancora lunga e ci vuole cautela e prudenza", ha detto Arcuri dall'ospedale Spallanzani di Roma. I vaccini dovrebbero essere gratuiti per tutti e su base volontaria. "Per l'immunità di gregge serve che l'80% di italiani si vaccinino", ha spiegato.

"Vaccino gratuito ma non obbligatorio" vedi anche Vaccino allo Spallanzani, Arcuri: "Uno spiraglio di luce". VIDEO Allo Spallanzani sono state effettuate le prime vaccinazioni anti Coronavirus e il commissario straordinario ha assicurato che "il vaccino è gratuito per tutti ma non obbligatorio". "Penso - ha aggiunto - che i numeri dei vaccinati saranno molto più alti di quello che pensiamo. Gli italiani sono molto migliori di come proviamo a rappresentarli".