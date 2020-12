Vaccino allo Spallanzani, Arcuri: "Uno spiraglio di luce". VIDEO

La campagna vaccinale prenderà il via domani 27 dicembre, alle 8 all'ospedale Spallanzani di Roma, la prima a essere vaccinata sarà un'infermiera, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il Coronavirus. "Sono arrivate le prime dosi simboliche dei vaccini e intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte", ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA - IL VACCINO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le dichiarazioni

"La strada sarà ancora lunga perché possa arrivare il giorno - ha proseguito - ma è importante cominciare con questa vaccinazione simbolica che domani tutti i cittadini europei inizieranno. Nei prossimi mesi continueremo questa campagna per portare il nostro paese, nei tempi che sarà possibile, fuori da questa emergenza". Infine: "Domani è un giorno simbolico, emozionante. Tutti i cittadini capiranno l'importanza di questo momento, ne siamo sicuri".