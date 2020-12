Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Dalle 8 alle 14 di domenica 27 dicembre va in onda su Sky TG24 una programmazione speciale, dal titolo “Il primo vaccino”, per seguire il primo giorno di somministrazione dei vaccini anti-Covid. Con le prime dosi a medici, infermieri e personale sanitario, inizia infatti la campagna di immunizzazione in tutta Europa, in quello che è stato ribattezzato il 'Vaccine day'. Obiettivo: raggiungere al più presto l'immunità di gregge al SARS-CoV2. L'approfondimento