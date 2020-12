Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 8.913 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 10.407. I tamponi effettuati sono però molti di meno: 59.879 contro gli 81.285 di ieri. Il rapporto positivi/test sale ancora al 14,8% (ieri era al 12,8%). Sono 298 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 dicembre ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.580, con 148 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.047.696. Le vittime in totale sono 71.925, con 298 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 1.394.011. I ricoverati con sintomi sono 23.571 (+259). Sono invece 555.609 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 26.046.137, in aumento di 59.879 rispetto al 26 dicembre. I casi testati sono finora 14.656.053 al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La P.A. di Bolzano ha effettuato un ricalcolo, i dati sono stati aggiornati.