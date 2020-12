Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 26 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 10.407 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 19.037. Diminuiscono di molto i tamponi effettuati: 81.285, contro i 152.334 di ieri. La percentuale di positivi è al 12,8% (ieri 12,5%). Sono 261 i morti, 2 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 dicembre ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni (la Provincia autonoma di Bolzano non ha formito i dati di oggi): in testa il Veneto con 2.523, poi l'Emilia-Romagna con 1.756, la Lombardia con 1.606 e il Lazio con 1.123. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.582, con 135 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

vedi anche

Vaccino Covid, il furgone con prime dosi allo Spallanzani. FOTO

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.038.759. Le vittime in totale sono 71.620, con 261 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 459). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 9.089, per un totale di 1.386.198. I ricoverati con sintomi sono 23.304 (-98). Sono invece 555.055 le persone in isolamento domiciliare (+1.155). I tamponi sono in tutto 25.985.979, in aumento di 81.285 rispetto al 25 dicembre. I casi testati sono finora 14.632.161, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Provincia autonoma di Bolzano comunica che "i dati verranno aggiornati domani"; la Regione Emilia-Romagna segnala che "in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19"; la Regione Veneto comunica che "nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato n. 13 dimissioni da TI invece delle 10 effettive che includono anche i negativizzati".