Scortato dalle auto dei carabinieri, è arrivato all'ospedale Spallanzani di Roma il furgone con a bordo le prime 9.750 dosi di vaccini anti-Covid, arrivate a Natale in Italia dalla sede di Pfizer situata nella città di Puurs in Belgio. Le dosi giunte allo Spallanzani saranno distribuite in tutte le regioni italiane per essere somministrate domani, 27 dicembre, nell'ambito del Vaccine day europeo

Vaccino allo Spallanzani, Arcuri: "Uno spiraglio di luce". VIDEO