2/16 ©Fotogramma

In Francia l’autorità nazionale Has ha dato il via libera all'utilizzo per i maggiori di 16 anni del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer-Biontech, giudicato "soddisfacente per la sua efficacia e tollerabilità". Le vaccinazioni avverranno dando la precedenza alle persone più fragili e a quelle più esposte ai rischi di contagio

Covid, il vaccino su dark web: la scoperta di un team di cyber security