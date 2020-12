Le prime dosi del vaccino anti-Covid sono arrivate in Italia

Quasi 10mila dosi del vaccino di Pfizer-Biontech, provenienti da Bruxelles e destinate al nostro Paese per la vaccinazione simbolica del V-Day europeo di domenica, hanno attraversato la frontiera del Brennero in mattinata. Dovrebbero arrivare a Roma il 26, poi le scatole saranno stoccate e alcune inviate nelle altre regioni

Il vaccino contro il coronavirus è arrivato in Italia: le prime dosi hanno attraversato la frontiera del Brennero in mattinata. Si tratta di 9.750 sieri di Pfizer-Biontech provenienti da Bruxelles, in Belgio, e destinati al nostro Paese. Ora, scortato dai carabinieri, il furgone con all’interno i vaccini si dirige verso l’ospedale Spallanzani di Roma (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).