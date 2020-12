Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Arrivato ieri dal Belgio alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia raggiungerà stamani l'ospedale capitolino Spallanzani. Le dosi destinate a Roma resteranno qui; circa 250 militari trasporteranno via terra quelle per le destinazioni entro i 300 chilometri e via aerea da Pratica di Mare le restanti. Il tasso di positività sale al 12,5% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Nel Regno Unito si sta testando un farmaco che potrebbe dare immunità immediata e protezione dal Covid-19 per 6-12 mesi. Il paese britannico supera intanto quota 70 mila morti, con l'Europa che ha registrato finora più di 25 milioni di contagi. Anche in Francia diagnosticato un caso della variante inglese del coronavirus.