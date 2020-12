1/14 ©Ansa

Sono 55.486 le persone controllate in Italia il 25 dicembre. Nel secondo giorno di zona rossa, le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche per assicurare il rispetto dei divieti introdotti dal decreto del 18 dicembre per cercare di contenere la diffusione del coronavirus durante le feste

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta