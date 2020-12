Covid Veneto, 2.523 casi e 33 morti. Zaia: 3 casi di variante inglese

Nei giorni scorsi l'Istituto zooprofilattico delle Venezie ha analizzato cinque campioni di pazienti che hanno avuto contatti con la Gran Bretagna: in uno della provincia di Vicenza e in due di Treviso è stato riscontrato il virus mutato di origine britannica. Il direttore generale Ricci: "Non è più pericoloso, né tanto meno non risponde al vaccino. Ma il contagio corre più velocemente"