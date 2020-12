Manovra, kit digitalizzazione: tablet o cellulare gratis per 1 anno

Un emendamento alla Legge di Bilancio prevede per alcuni nuclei familiari la possibilità di ottenere per 12 mesi “un qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettività in comodato d'uso gratuito, oppure un bonus di equivalente valore”. Fra i requisiti anche che almeno uno dei componenti della famiglia sia iscritto a un ciclo di istruzione scolastico o universitario. Per la richiesta sarà necessario avere lo Spid